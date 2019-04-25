СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-25T11:36:45+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 26 апреля 2019 будут отключать свет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 26 апреля 2019 будут отключать свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 26 апреля 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, в донской столице запланированы плановые отключения электричества. Речь идет о домах, которые расположены, в том числе и в центре города. В них не будет света в дневное время, так что домохозяйки смогут вынужденно размораживать холодильники, пенсионеры останутся без любимых программ и телесериалов, а работники офисов отдохнут от компьютеров.

Известно, что отключения - плановые, их цель не допустить в будущем возникновения аварийных ситуаций на электросетях. Поэтому просят принять эту информацию к сведению.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону не будет света 26 апреля*

с 09:00 до 16:00:

- просп. Буденновский 3/3 26.04.19 26.04.19

с 09:00 до 17:00:

- ул. Ивановского 28-36, 25-59; ул. Стадионная 16-50; ул. Фрунзе 6-20, 7-25; ул. Целиноградская 8-20; пер. Учительский

- ул. Ленина 21-57; ул. Освобождения 53-155; ул. Профинтерна 3-9, 2-10; ул. Павлодарская, 95-99.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU