Отключение света в Ростове-на-Дону 26 апреля 2019: где и когда
Отключение света в Ростове-на-Дону 26 апреля 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, в донской столице запланированы плановые отключения электричества. Речь идет о домах, которые расположены, в том числе и в центре города. В них не будет света в дневное время, так что домохозяйки смогут вынужденно размораживать холодильники, пенсионеры останутся без любимых программ и телесериалов, а работники офисов отдохнут от компьютеров.
Известно, что отключения - плановые, их цель не допустить в будущем возникновения аварийных ситуаций на электросетях. Поэтому просят принять эту информацию к сведению.
КОНКРЕТНО
Где и когда в Ростове-на-Дону не будет света 26 апреля*
с 09:00 до 16:00:
- просп. Буденновский 3/3 26.04.19 26.04.19
с 09:00 до 17:00:
- ул. Ивановского 28-36, 25-59; ул. Стадионная 16-50; ул. Фрунзе 6-20, 7-25; ул. Целиноградская 8-20; пер. Учительский
- ул. Ленина 21-57; ул. Освобождения 53-155; ул. Профинтерна 3-9, 2-10; ул. Павлодарская, 95-99.
*По данным Донэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU