2019-04-25T15:35:26+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ЕГЭ и ГИА будут сдавать 13 тысяч выпускников

Из-за итоговой аттестации последний звонок состоится на два дня раньше
Ольга ГОПАЛО
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Из-за итоговой аттестации праздник Последнего звонка состоится на два дня раньшеИз-за итоговой аттестации праздник Последнего звонка состоится на два дня раньшеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростове-на-Дон идет активная подготовка к государственной итоговой аттестации. Известно, что ЕГЭ в донской столице будут сдавать четыре тысячи выпускников, а ГИА - более девяти тысячи девятиклассников.

Так, для сдачи единого государственного экзамена уже подготовлены 34 пункта, а для государственного выпускного экзамена - 12 пунктов. Для них было закуплено оборудование на общую сумму порядка 22 миллионов рублей.

Известно, что девятиклассники начнут сдачу экзаменов 25 мая, поэтому праздник последнего звонка в школах Ростова-на-Дону состоится 23 мая. А основной этап ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля.

Из новшеств этого года - аттестат о среднем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» вручат только выпускникам, получившим не меньше 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня( или «пятерку» по математике базового уровня). А медаль «За особые успехи выпускнику Дона» получат только призеры и победители областных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований, проводимых в нынешнем учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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