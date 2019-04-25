В Ростовской области отец-алиментщик отдал долг после того, как у него забрали права

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-25T15:44:28+03:00

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Победой судебных приставов завершилось дело против одного из должников. Инцидент произошел в Семикаракорском районе Ростовской области. Там местный житель задолжал своему ребенку чуть больше 275 тысяч рублей. Однако добровольно отдавать деньги он не спешил, тогда через суд было вынесено решение ограничить его в правах. Речь шла о водительском удостоверении.

Как только мужчина узнал об этом, то деньги сразу же нашлись. В региональном Управлении федеральной службы судебных приставов добавили, что всю сумму горе-папаша погасил в полном объеме. После этого права ему вернули. А дело уже закрыто.

Напомним, в Ростовской области алиментщик задолжал детям миллион рублей. Их он не платил восемь лет, а такая внушительная сумма получилась после переиндексации. Когда судебные приставы наложили арест на две квартиры и нежилое помещение, то он оплатил не только задолженность, но и больше 70 тысяч рублей исполнительского сбора (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU