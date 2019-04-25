В Ростове-на-Дону выберут лучших молодых преподавателей

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-25T15:47:54+03:00

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В пятницу, 26 апреля, в Ростове-на-Дону состоится межрегиональный этап III Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов. Один из его организаторов - Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

Цель конкурса – содействие совершенствованию системы подготовки молодых педагогических кадров учреждений высшего образования и науки, чтобы обеспечить нашу страну высококвалифицированными молодыми специалистами в различных отраслях экономики.

Так, участниками могут стать россияне в возрасте не старше 36 лет, которые преподают в вузе или учреждении науки, а непрерывный стаж их педагогической работы составляет не менее двух лет.

Известно, что сам конкурс состоит из двух туров - межрегионального и федерального, в каждом из которых есть заочный и очный этапы. Интересно, что на межрегиональной площадке у конкурсантов есть возможность более качественно подготовиться к федеральному туру. Здесь же можно и апробировать материал выступления, и испытать свои навыки в конкурсной программе. А победители, минуя заочный этап федерального тура конкурса, напрямую попадают на очный. Туда же проходят и все победители - обладатели дипломов I степени очного этапа межрегионального тура, а также призеры, рекомендованные конкурсным жюри и набравшие более 85 процентов от максимально возможного количества баллов.

К слову, финал конкурса пройдет в июне 2019 года. Он состоится в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

КОНКРЕТНО

Официальный сайт конкурса – http://profcontest.ru

ИСТОЧНИК KP.RU