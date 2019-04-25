2019-04-25T16:14:49+03:00
Общество

В ЮФУ стартует Всероссийский педагогический хакатон

Студенты разработают современные педагогические кейсы для учителей начальных классов
Ольга КУБЫШЕВА
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26–27 апреля на Дону пройдет II Всероссийский педагогический хакатон «Инновационные образовательные решения». Это соревновательный марафон, направленный на разработку прототипов образовательных решений и продуктов в контексте требований инновационного развития страны. Он состоится в Южном федеральном университете при поддержке Фонда целевого капитала.

Как рассказали организаторы, педагогический кейс для участников команд представит Ирина Савицкая - руководитель службы поддержки учителей сервиса «Яндекс.Учебник» (он является партнером хакатона, - прим. Автр.).

В течение двух дней команды студентов педагогических вузов будут решать кейс: как интегрировать «Яндекс.Учебник» в работу учителей начальных классов, а после представят решение в виде разработки фрагментов уроков с включением «Яндекс.Учебника» для различных типов учебных ситуаций и в школах с различными вариантами технического оснащения. Кроме того, дадут рекомендации и по включению этих фрагментов уроков в образовательный процесс.

По словам Ирины Савицкой, это поможет будущим педагогам в их дальнейшей работе с сервисом.

Напомним, «Яндекс.Учебник» - это библиотека, которая содержит более 12 тысяч интерактивных карточек с заданиями по русскому языку и математике для вторых-четвертых классов. Сервис позволяет учителю формировать уникальные образовательные траектории внутри класса. Также он автоматически проверяет домашние и классные задания, помогает педагогам экономить время на рутинных задачах и принимать решения на основе данных учебной аналитики для достижения более высоких образовательных результатов. К участию приглашаются не только педагоги, психологи, методисты, наставники, но и и инженеры, программисты, дизайнеры, маркетологи и другие специалисты, а также обучающиеся старших курсов, магистранты, аспиранты, молодые ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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