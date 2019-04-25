«В лучах заката»: Известная пловчиха Юлия Ефимова попрощалась с Москвой
Чемпионка Европы по плаванию 2018 Юлия Ефимова опубликовала в своем Инстаграм трогательное фото в лучах заката. На нем спортсменка из города Волгодонска Ростовской области задумчиво смотрит вдаль. При этом на фоне необыкновенной красоты закат и достопримечательности российской столицы.
- Прощай, Москва, угадай, какой город следующий? - подписала она снимок.
Однако гадать на эту тему принялись ее подписчики. Многие перечисляли не только российские мегаполисы, в числе них был и родной город атомщиков, в котором выросла Юлия, но и зарубежные столицы.
- Юленька, вас в любом городе рады видеть! - написал один из ее болельщиков.
- Вы украсите любой город, - согласен с ним другой.
Досталось комплиментов и самой пловчихе: «Королева», «Красиво очень», «Юля, ты шикарна».
Пост с фото собрал больше восьми тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU