«В лучах заката»: Известная пловчиха Юлия Ефимова попрощалась с Москвой

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-25T16:30:18+03:00

Поклонники стали гадать, что именно имела в виду известная спортсменка

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Чемпионка Европы по плаванию 2018 Юлия Ефимова опубликовала в своем Инстаграм трогательное фото в лучах заката. На нем спортсменка из города Волгодонска Ростовской области задумчиво смотрит вдаль. При этом на фоне необыкновенной красоты закат и достопримечательности российской столицы.

- Прощай, Москва, угадай, какой город следующий? - подписала она снимок.

Однако гадать на эту тему принялись ее подписчики. Многие перечисляли не только российские мегаполисы, в числе них был и родной город атомщиков, в котором выросла Юлия, но и зарубежные столицы.

pryanya93 Bye bye Moscow Guess which city is next?

- Юленька, вас в любом городе рады видеть! - написал один из ее болельщиков.

- Вы украсите любой город, - согласен с ним другой.

Досталось комплиментов и самой пловчихе: «Королева», «Красиво очень», «Юля, ты шикарна».

Пост с фото собрал больше восьми тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU