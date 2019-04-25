«Давно пора!»: Звезда Playboy Мария Лиман подумывает о материнстве

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-25T16:40:24+03:00

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На странице в Инстаграм звезды Playboy Марии Лиман из города Ростова-на-Дону - красавица-брюнетка стала вмиг популярной после съемок для этого популярного мужского журнала, тысячи лайков. А армия ее подписчиков уже составляет больше полумиллиона человек. Причем, абсолютно большинство из них мужчины. И понятно почему - раз за разом девушка публикует свои откровенные фото, от которых невозможно отвести глаз. Вот и на этот раз Мария стоит перед зеркалом в нижнем белье и рассуждает о будущем.

liman_maria В последнее время лезут странные мысли с голову

- В последнее время лезут странные мысли с голову, - подписала она. - Думаю, может все же пора одеваться и становиться прилежной мамой. Тогда нам придется прощаться.

Однако манипуляция не удалась. В числе комментариев подписчиков были и такие: «Давно пора» и «Прощай!». Некоторые предложили свои кандидатуры в качестве отцов.

Пост красавицы собрал больше 12 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU