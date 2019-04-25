«Секси и с чувством юмора все в порядке»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала смешное видео со съемок

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-25T17:02:59+03:00

Его уже посмотрели больше ста тысяч человек

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В Интернете набирает видео, которое опубликовала в своем микроблоге «Мисс Россия» Татьяна Котова. Видео ее переодеваний уже посмотрели больше ста тысяч человек. На нем она героиня своей же новой рубрики о том, как можно из нескольких вещей составить гардероб на все случаи жизни.

- Самое смешное всегда происходит за кадром или в промежутке между съемками, а иногда это даже удается заснять, - презентовала она свой ролик.

Поклонники поддержали ее: «Прикольно», «Оригинальное перевоплощение!», «Счастливая, что ни оденет, всё к лицу!», «Красивая девушка, красивые весенние наряды. Вдохновляют на позитив!» и «Секси и с чувством юмора все в порядке».

kottova Самое смешное всегда происходит за кадром

- Мда, уж на какие только жертвы не идем чтоб сделать классное видео или фото, - написала развернутый комментарий одна из ее подписчиц.

- Мне так нравится как вы выходите из неловких ситуаций! Огромный талант! - согласилась с хозяйкой Интернет-странички другая.

ИСТОЧНИК KP.RU