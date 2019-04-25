«Секси и с чувством юмора все в порядке»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала смешное видео со съемок
В Интернете набирает видео, которое опубликовала в своем микроблоге «Мисс Россия» Татьяна Котова. Видео ее переодеваний уже посмотрели больше ста тысяч человек. На нем она героиня своей же новой рубрики о том, как можно из нескольких вещей составить гардероб на все случаи жизни.
- Самое смешное всегда происходит за кадром или в промежутке между съемками, а иногда это даже удается заснять, - презентовала она свой ролик.
Поклонники поддержали ее: «Прикольно», «Оригинальное перевоплощение!», «Счастливая, что ни оденет, всё к лицу!», «Красивая девушка, красивые весенние наряды. Вдохновляют на позитив!» и «Секси и с чувством юмора все в порядке».
- Мда, уж на какие только жертвы не идем чтоб сделать классное видео или фото, - написала развернутый комментарий одна из ее подписчиц.
- Мне так нравится как вы выходите из неловких ситуаций! Огромный талант! - согласилась с хозяйкой Интернет-странички другая.
ИСТОЧНИК KP.RU