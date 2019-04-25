2019-04-25T17:02:59+03:00
Общество

«Секси и с чувством юмора все в порядке»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала смешное видео со съемок

Его уже посмотрели больше ста тысяч человек
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
По словам красавицы, самое смешное всегда происходит за кадром. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.По словам красавицы, самое смешное всегда происходит за кадром. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

В Интернете набирает видео, которое опубликовала в своем микроблоге «Мисс Россия» Татьяна Котова. Видео ее переодеваний уже посмотрели больше ста тысяч человек. На нем она героиня своей же новой рубрики о том, как можно из нескольких вещей составить гардероб на все случаи жизни.

- Самое смешное всегда происходит за кадром или в промежутке между съемками, а иногда это даже удается заснять, - презентовала она свой ролик.

Поклонники поддержали ее: «Прикольно», «Оригинальное перевоплощение!», «Счастливая, что ни оденет, всё к лицу!», «Красивая девушка, красивые весенние наряды. Вдохновляют на позитив!» и «Секси и с чувством юмора все в порядке».

kottovakottova
Самое смешное всегда происходит за кадром
4079 отметок «Нравится»327 комментариевInstagram

- Мда, уж на какие только жертвы не идем чтоб сделать классное видео или фото, - написала развернутый комментарий одна из ее подписчиц.

- Мне так нравится как вы выходите из неловких ситуаций! Огромный талант! - согласилась с хозяйкой Интернет-странички другая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
График работы Почты России на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: когда открыты отделения
В Ростове-на-Дону задержали банду, которая вывела в теневой оборот более 15 млрд рублей
Новым председателем совета руководителей Кировского района Ростова-на-Дону избран президент экономического вуза
«Усы надежды»: Русская Русалка Влада Чигирева примерила новый образ
В Ростове-на-Дону хулиган попал под следствие за укус полицейского
«Все, хватит худеть»: Поклонники просят «Миссис Россия» Полину Диброву остановиться
«Давно пора!»: Звезда Playboy Мария Лиман подумывает о материнстве
«В лучах заката»: Известная пловчиха Юлия Ефимова попрощалась с Москвой
В ЮФУ стартует Всероссийский педагогический хакатон
«Да ты — огонь!»: «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко запел
В Ростове-на-Дону выберут лучших молодых преподавателей
В Ростовской области отец-алиментщик отдал долг после того, как у него забрали права
В Ростове-на-Дону ЕГЭ и ГИА будут сдавать 13 тысяч выпускников
В общественном транспорте Ростова-на-Дону больше нет желтых валидаторов