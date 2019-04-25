График работы Почты России на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: когда открыты отделения
График работы Почты России на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: когда открыты отделения. Известно, что выходными в Ростовской области для всех отделений почты объявлены 1 и 9 мая (график по другим дням см. ниже, - прим. автр.).
Круглосуточно в эти дни они будут частично работать только в Москве и Питере. Тогда же не будет осуществляться доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков, а также обмен почты с отделениями связи.
К слову, доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе. А для бесперебойной и своевременной доставки почтовых отправлений, периодических изданий, пенсий и пособий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в официальном мобильном приложении.
КОНКРЕТНО
Как работает почта на майские праздники на Дону
30 апреля, 8 мая:
По установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.
2 и 10 мая:
По режиму работы субботы.
3 мая:
По режиму работы воскресенья.
4, 5, 11 и 12 мая
По установленному графику.
ИСТОЧНИК KP.RU