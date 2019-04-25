2019-04-25T17:46:51+03:00
Общество

График работы Почты России на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: когда открыты отделения

Выясняем график работы в Ростове-на-Дону на майские праздники 2019 отделений Почты России
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем график работы в Ростове-на-Дону на майские праздники 2019 отделений Почты России. Фото: предоставлено УФПС Ростовской области.Выясняем график работы в Ростове-на-Дону на майские праздники 2019 отделений Почты России. Фото: предоставлено УФПС Ростовской области.
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График работы Почты России на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: когда открыты отделения. Известно, что выходными в Ростовской области для всех отделений почты объявлены 1 и 9 мая (график по другим дням см. ниже, - прим. автр.).

Круглосуточно в эти дни они будут частично работать только в Москве и Питере. Тогда же не будет осуществляться доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков, а также обмен почты с отделениями связи.

К слову, доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе. А для бесперебойной и своевременной доставки почтовых отправлений, периодических изданий, пенсий и пособий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в официальном мобильном приложении.

КОНКРЕТНО

Как работает почта на майские праздники на Дону

30 апреля, 8 мая:

По установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

2 и 10 мая:

По режиму работы субботы.

3 мая:

По режиму работы воскресенья.

4, 5, 11 и 12 мая

По установленному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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