2019-04-26T09:53:32+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону вторую в этом году тройню выписали из перинатального центра

Мама и малыши чувствуют себя хорошо
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Две девочки и мальчик вместе с мамой отправились домойДве девочки и мальчик вместе с мамой отправились домойФото: Дарина ПОПОВА
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В Ростове-на-Дону из областного перинатального центра выписали вторую тройню, которая появилась на свет в этом году. Церемония прошла накануне, 25 апреля.

- У жительницы донской столицы родились две девочки и мальчик – 1900, 1490 и 1900 граммов, - рассказали "КП-Ростов" подробности в министерстве здравоохранения. - Почти месяц новорожденные находились под наблюдением специалистов перинатального центра.

За это время дети прибавили в весе, отправившись домой заметно окрепшими (соответственно, с массой тела 2426, 2096 и 2526 граммов).

Напомним, что полторы недели назад из перинатального центра отправились домой первая тройня, появившаяся на свет в стенах лечебного учреждения в этом году (к слову, 50-я с момента открытия центра в 2010-м). В 2018-м в донском регионе родилось семь тройняшек и 251 двойняшек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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