27 апреля в Ростове-на-Дону парадом судом отметят 370-летие пожарной службы

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-26T09:48:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 27 апреля, в парке "Левобережный" (у стадиона «Ростов Арена») состоится праздничное мероприятие, посвященное 370-летию пожарной охраны России.

- В программе - показ пожарно-спасательной техники, парад пожарных судов, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - На сцене парка пройдет концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов, гостей ждут конкурсы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/705489" frameborder="0"></iframe> В Ростове отметят 370-летие пожарной службы.

Также гости праздника смогут увитеть ретро автомобили, который войдут в состав колонны автопробега «Парад эпох». Раритетные и современные пожарные автомобили проедут по улицам города от парка до Театральной площади. Начало большой праздничной программы в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU