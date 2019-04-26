2019-04-26T09:48:20+03:00
Общество

27 апреля в Ростове-на-Дону парадом судом отметят 370-летие пожарной службы

Торжественные мероприятия пройдут на левом берегу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На левом берегу отметят 370-летие пожарной службыНа левом берегу отметят 370-летие пожарной службыФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В субботу, 27 апреля, в парке "Левобережный" (у стадиона «Ростов Арена») состоится праздничное мероприятие, посвященное 370-летию пожарной охраны России.

- В программе - показ пожарно-спасательной техники, парад пожарных судов, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - На сцене парка пройдет концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов, гостей ждут конкурсы.

В Ростове отметят 370-летие пожарной службы.

Также гости праздника смогут увитеть ретро автомобили, который войдут в состав колонны автопробега «Парад эпох». Раритетные и современные пожарные автомобили проедут по улицам города от парка до Театральной площади. Начало большой праздничной программы в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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