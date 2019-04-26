2019-04-26T12:09:40+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии

Она автоматически доступна в Интернет-банке «УРАЛСИБ – бизнес-online»
Иван БОГОЛЮБОВ
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Фото: Банк УРАЛСИБФото: Банк УРАЛСИБ
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Пользователи Интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online» теперь могут воспользоваться сервис онлайн-бухгалтерии «Мое дело». Он позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и при этом сэкономить на услугах бухгалтера. Готовить расчетные документы можно непосредственно в личном кабинете Интернет-банка, то есть никакой дополнительной авторизации не нужно.

Клиенты могут в несколько кликов формировать отчеты и отправлять их через Интернет. То же самое с документами кадрового отдела, складского и товарного учета. Также сервис предполагает финансовую аналитику, автоматический расчет налогов, заработной платы, командировочных и больничных, подключение онлайн касс и CRM систем. Весь учет ведется в «облаке», то есть для доступа ко всей бухгалтерии пользователю нужно только подключение к Интернету.

- Сервис аккредитован в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных». Вся информация передается по защищенному каналу связи, что гарантирует безопасность использования сервиса, - отметили в пресс-службе.

Добавим, что в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» регулярно интегрируются полезные для предпринимателей компоненты. В нем уже доступны небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc и сервис проверки контрагентов.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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