2019-04-26T12:38:31+03:00
Общество

Ростовская АЭС получила престижную премию ATOMEXPO AWARDS в номинации «Лучший старт»

Ростовская АЭС заняла второе место в конкурсе на соискание международной профессиональной премии
Текст предоставлен Управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Это международная профессиональная премия, присуждаемая за вклад в развитие и использование атомных технологий для блага человечества.

Награда Ростовской АЭС присуждена в номинации «Лучший старт» за проект по возрождению атомной отрасли России методом поточного строительства энергоблоков Ростовской АЭС, уникального мирового опыта в строительстве атомных станций.

Ростовская АЭС - первая в новейшей истории страны атомная станция, где было возрождено поточное строительство, обеспечивающее как максимально эффективное использование материальных и денежных ресурсов, так и соблюдение директивных сроков строительства. И это единственная атомная станция не только в нашей в стране, но и в мире, где за короткий был осуществлён пуск трёх новых энергоблоков.

- Второй, третий, четвёртый энергоблоки Ростовской АЭС были введены в эксплуатацию ранее утверждённых сроков со значительной экономией средств, выделенных на сооружение. Все они принадлежат к легендарной серии блоков с реакторами типа ВВЭР-1000, в которых реализованы самые современные подходы к обеспечению безопасности, основанные на принципе глубокоэшелонированной защиты, - отметил Алексей Федотов, заместитель директора по капитальному строительству – начальник УКС Ростовской АЭС.

Торжественная церемония вручения второй премии ATOMEXPO AWARDS состоялась на XI Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019», который прошёл в г. Сочи. Победителей и призёров в номинациях конкурса на соискание премии ATOMEXPO AWARDS определяли пять независимых международных жюри, которые возглавили мировые эксперты атомной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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