В Ростовской области ВПР сдали свыше 160 тысяч школьников

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-26T16:20:00+03:00

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Накануне, 25 апреля, в Ростовской области для учеников четвертых, пятых и седьмых классов завершились Всероссийские проверочные работы. Специалисты уже подсчитали, что их писали свыше 160 тысяч школьников региона.

Так, четвероклассники писали работу по окружающему миру. Известно, что работа состояла из двух частей, справится с которыми ребятам предстояло за 45 минут. А именно - ответить на десять вопросов о природных и социальных объектах, процессах и явлениях, элементарных нормах нравственного поведения.

А вот пятиклашки писали русский язык. Его написали больше 40 тысяч человек. ВПР включало 12 заданий, в которых надо было не только показать знания норм орфографии и правописания, умения проводить фонетический, морфемный, морфологический и синтаксический разбор слов и предложений, а также создавать речевое высказывание в письменной форме. На все про все у них был час.

Кроме того, знания по математике предстояло продемонстрировать ученикам шестых классов.

Ну, и наконец, еще 37 тысяч семиклассников писали работу по истории.

ИСТОЧНИК KP.RU