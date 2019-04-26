«А как же блондинка?»: Известная пловчиха Юлия Ефимова перекрасилась в брюнетку
Чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области сменила амплуа и предстала перед своими подписчиками в новом образе. Красавица-спортсменка опубликовала в своем Инстаграм снимок, сделанный в Будапеште на фоне пионов.
- Любимые, - подписала она весенний кадр.
Но многие поклонники сразу же обратили внимание на то, что пловчиха перекрасилась.
- А как же блондинка? - спросил у спортсменки один из поклонников.
Но большинство все же сошлись во мнении, что этот образ ей очень идет. И, как результат, десятки восторженных комментариев типа: «Какая вы красавица!», «Прекрасная девушка», «Вы цветочек! Столько эмоций от ваших выступлений, вы потрясающая спортсменка!».
А один из них даже посвятил девушке восторженные стихи.
К слову, новый образ Юлии Ефимовой лайками оценили больше десяти тысяч поклонников.
ИСТОЧНИК KP.RU