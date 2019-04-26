2019-04-26T16:30:39+03:00
Общество

«А как же блондинка?»: Известная пловчиха Юлия Ефимова перекрасилась в брюнетку

Подписчики настолько восхитились новым образом, что даже стали посвящать спортсменке стихи
ГОШЕВ Игорь
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Юлия сменила образ блондинки на новый. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Юлия сменила образ блондинки на новый. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области сменила амплуа и предстала перед своими подписчиками в новом образе. Красавица-спортсменка опубликовала в своем Инстаграм снимок, сделанный в Будапеште на фоне пионов.

- Любимые, - подписала она весенний кадр.

Но многие поклонники сразу же обратили внимание на то, что пловчиха перекрасилась.

- А как же блондинка? - спросил у спортсменки один из поклонников.

pryanya93pryanya93
Любимые #peonies
12905 отметок «Нравится»47 комментариевInstagram

Но большинство все же сошлись во мнении, что этот образ ей очень идет. И, как результат, десятки восторженных комментариев типа: «Какая вы красавица!», «Прекрасная девушка», «Вы цветочек! Столько эмоций от ваших выступлений, вы потрясающая спортсменка!».

А один из них даже посвятил девушке восторженные стихи.

К слову, новый образ Юлии Ефимовой лайками оценили больше десяти тысяч поклонников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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