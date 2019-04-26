2019-04-26T16:43:41+03:00
Общество

«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова станцевала на пляже в откровенном купальнике

Мужчины не поняли моды
ГОШЕВ Игорь
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Видео красавицы набирает тысячи просмотров. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Видео красавицы набирает тысячи просмотров. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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Тысячи просмотров уже набрало видео, которое опубликовала в своем Инстаграм модель из Ростова-на-Дону Валентина Расулова. Девушка стала известна на весь мир после того, как сначала вошла в ТОП-10 «Мисс Россия», а потом победила в одном из международных конкурсов красоты со сломанной ногой. Тогда красавица вышла на сцену на каблуках, высота которых сопоставляла 13 сантиметров. Превозмогая боль, девушка довела дефиле до конца, а уже по прилету в родной город, узнала, что у нее был перелом.

Однако сейчас Валентина наслаждается жизнью. Подтверждение этому очередное видео, которое она опубликовала. На нем очаровательная модель решила станцевать прямо на одном из заграничных пляжей. Однако не все ее поклонники поняли правильно пляжную моду.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Идеальный русый цвет
443 отметок «Нравится»25 комментариевInstagram

- Опять нижнюю часть купальника «по-другому» надела? - спросил у модели один из них, вероятно, имя ввиду слишком уж открытую модель трусиков.

Однако Валентина его осадила, просто ответив: «Это новая модель моего купальника. Низ именно такой роковой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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