«Может, Каа на охоту вышел»: в центре Ростова-на-Дону выгуливали 5-метрового питона

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-28T11:21:37+03:00

А вот детвора с удовольствием подходила, чтобы погладить этого "Каа". Фото: ВК, паблик "Ростов главный" / Марина Иванова.

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Выгул необычного питомца смогли увидеть ростовчане, проходившие накануне, в субботу, 27 апреля, по ул. Пушкинской: там, на лавочках, с превеликим удовольствием, поглядывая с кажущимся равнодушием на окружающих, грелся на солнышке огромный питон — по словам тех, кто рассмотрел его по ближе, не меньше пяти метров в длину.

Одни прохожие просто проходили мимо, кто-то просил погладить пятнистого красавца (в том числе, кстати, подводили к рептилии и маленьких детей), а некоторые, между прочим, выражали недовольство — говоря, что это, вообще-то, не безопасно.

Мнение комментаторов в соцсетях тоже разделились.

- Для содержания такого питона нужен огромный террариум, плюс обогрев, поилка, ну и регулярно доставать корм - кроликов, кур, возможно, и козлят, - отмечают те, кто знаком с содержанием таких питомцев. - Кормить его можно раз в 2-3 недели или месяц, в зависимости размера корма. Убирать по мере загрязнения. По опыту скажу - за змеями уход намного проще, чем за собакой или кошкой. И дешевле.

- Вообще-то удовольствие специфическое: это полцентнера живой массы, и все-таки ухаживать вот именно за такими гигантами очень сложно, - спорят с ними другие. - Ну и плюс ко всему — это хищник, и реально опасный. Может цапнуть так, что мало не покажется. А уж если неожиданно обхватит и начнет душить — никто не успеет помочь.

- Ну что вы спорите? Это просто Каа на охоту вышел, где-то в ветвях Маугли спрятался! - призвали менее серьезно относиться к случившемуся третьи.

СПРАВКА «КП»

Питон — представитель семейства не ядовитых змей. Питаются, в основном, млекопитающими (крупные особи способны заглатывать шакалов, дикобразов и др.), а также птицами, крупными ящерицами.

Добычу они ловят, хватая ее зубами и одновременно сжимая кольцами своего тела. Жертва заглатывается целиком. Кстати, они погут подолгу (до 1,5 лет) обходиться без пищи.

Известны, между прочим, случаи нападения питонов на человека — в августе 2013-го, например, четырехметровая змея, выползшая из частного террариума, задушила двух детей, 5 и 7 лет, когда они спали. Рептилию усыпили.

ИСТОЧНИК KP.RU