СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-29T11:13:48+03:00

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График отключения горячей воды 2019 в Ростове-на-Дону по всем районам: где и когда. Известно, что гидравлические испытания тепловых сетей запланированы сразу после майских праздников. Так, воды не будет в центре донской столицы, а также в одном из спальных районов города почти неделю. Речь идет о датах с 12 по 20 мая.

Краны опустеют в пределах улиц: Набережная р. Дон – ул. Сиверса – ул. Маркова – ул. Локомотивная – ул. Мечникова – ул. Текучева – пр. Театральный – пр. Шолохова – 22 и 21 линии, а также по улицам: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко;

В Западном жилом массиве - в пределах улиц: пр. Малиновского – ул. Доватора – ул. Мадояна – пр. Стачки – ул. Литвинова – ул. 2я Володарского – ул. Заво-дская – ул. Каширская, а также в жилом массиве «Ливенцовка» и по улицам: Пескова, пер. Машиностроительный, С. Разина, 3я Кольцевая, Профсоюзная.

- По завершении работ горячее водоснабжение будет в полном объеме без дополнительного оповещения, - предупреждают в компании «Ростовские тепловые сети». Там просят ростовчан, в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными, а также немедленно сообщить об этом по телефону круглосуточной диспетчерской службы.

АЛЛО!

Звоните по номеру: (863) 234-89-44.

ИСТОЧНИК KP.RU