«Твоя красота тонкая и изысканная»: Новоиспеченная мать Виктория Лопырева опубликовала фото в купальнике и кроссовках

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-29T17:04:17+03:00

Пост с фото оценили больше 58 тысяч подписчиков

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«Мисс Россия-2003» Викторию Лопыреву называют одной из самых сексуальных блондинок России. Причем красавица после родов приобрела еще больше поклонников. Модель всего несколько месяцев назад стала матерью, а при этом отлично выглядит. Подтверждение этому фото в купальнике, которое она опубликовала в своем Инстаграм.

- Виктория - неподражаемая красота! Что в жизни, что на фото всегда такой красотой невозможно не восхищаться! - написал один из Интернет-пользователей.

lopyrevavika I have no idea how he got it, but my comfort is on fleek

- Вика, красавица, после рождения ребенка уже в такой прекрасной форме? Всем мамочкам пример! Спасибо вам за мотивацию, — высказалась другая.

Но были и такие комплименты: «Нет тебя прекраснее!», «После беременности стала еще красивее!», «Твоя красота тонкая и изысканная», «Нельзя быть красивой такой» и «Красотка!».

Пост с фото оценили больше 58 тысяч подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU