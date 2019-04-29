«Твоя красота тонкая и изысканная»: Новоиспеченная мать Виктория Лопырева опубликовала фото в купальнике и кроссовках
«Мисс Россия-2003» Викторию Лопыреву называют одной из самых сексуальных блондинок России. Причем красавица после родов приобрела еще больше поклонников. Модель всего несколько месяцев назад стала матерью, а при этом отлично выглядит. Подтверждение этому фото в купальнике, которое она опубликовала в своем Инстаграм.
- Виктория - неподражаемая красота! Что в жизни, что на фото всегда такой красотой невозможно не восхищаться! - написал один из Интернет-пользователей.
- Вика, красавица, после рождения ребенка уже в такой прекрасной форме? Всем мамочкам пример! Спасибо вам за мотивацию, — высказалась другая.
Но были и такие комплименты: «Нет тебя прекраснее!», «После беременности стала еще красивее!», «Твоя красота тонкая и изысканная», «Нельзя быть красивой такой» и «Красотка!».
Пост с фото оценили больше 58 тысяч подписчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU