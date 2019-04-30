2019-04-30T10:21:55+03:00
Общество

Поклонники Виктории Лопыревой ждут официального сообщения о помолвке

Подписчики рассмотрели на безымянном пальце красавицы кольцо
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики рассмотрели на безымянном пальце красавицы кольцо. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Подписчики рассмотрели на безымянном пальце красавицы кольцо. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Страничка самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой вновь под пристальным вниманием поклонников. Народ ждет, когда красавица официально объявит о своей помолвке. Поводом для этого стали сразу несколько снимков модели, на которых подписчики рассмотрели кольцо на безымянном пальце хозяйки микроблога с большим драгоценным пальцем. Теперь они уверены, что свадьба с отцом ее ребенка - российским бизнесменом, не за горами. А в своих немногочисленных интервью красавица признавалась, что для нее штамп в паспорт - не главное, важно быть вместе с человеком, любить и быть любимой.

lopyrevavikalopyrevavika
This place is better OFF with you here V
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А пока же под каждым снимком красавицы десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. Несмотря на то, что самая сексуальная блондинка России совсем недавно стала мамой, она очень быстро пришла в форму и радует фолловеров своим роскошными снимками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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