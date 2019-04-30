Педагог английского из Ростова-на-Дону отправится на Всероссийский конкурс «Учитель года-2019»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-30T11:20:50+03:00

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В Ростовской области назвали имя лучшего педагога, который сможет претендовать на победу во Всероссийском конкурсе «Учитель года-2019». Известно, что ею стала Евгения Змеу - учитель английского языка экономического лицея № 14 города Ростова-на-Дону.

Евгения Змеу – творческий педагог, которая апробирует современные методы обучения и воспитания. Фото: предоставлено Управлением образования г. Ростова-на-Дону.

За победу в региональном этапе боролись 53 человека из разных уголков Ростовской области. На первом этапе они должны были провести открытый урок и методический семинар. После чего осталось 15 претендентов на победу.

И уже они представили на суд жюри свои мастер-классы. Кроме того, почувствовали себя образовательными политиками за круглым столом с заместителем министра образования региона. В итоге, Евгения Павловна стала абсолютным победителем конкурса «Учитель года Дона – 2019».

Лучший учитель Дона уделяет особое внимание и выявлению одаренных детей, и работе с ними. Фото: предоставлено Управлением образования г. Ростова-на-Дону.

Известно, что Евгения Змеу – творческий педагог, которая апробирует современные методы обучения и воспитания. Так, два года назад она окончила магистратуру по направлению «Педагогическое образование». Кроме того, является соавтором пособия «Дидактический материал для обучения РКИ: лингвокультурологические компетенции». А еще она автор ряда статей в «Учительской газете» об инновационных образовательных технологиях: «Английский на «отлично», «Знания здесь и сейчас» и «Интеллект-карты».

Вот уже десять лет талантливый педагог руководит интеллектуальным клубом старшеклассников «Что? Где? Когда?». Фото: предоставлено Управлением образования г. Ростова-на-Дону.

Лучший учитель Дона уделяет особое внимание и выявлению одаренных детей, и работе с ними. Ее ученики - победители и призеры международных олимпиад и конкурсов. К тому же, вот уже десять лет талантливый педагог руководит интеллектуальным клубом старшеклассников «Что? Где? Когда?».

ИСТОЧНИК KP.RU