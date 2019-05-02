«Какие вы милые!»: Виктория Лопырева опубликовала новый снимок с сыном

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-02T14:34:59+03:00

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Красавица из Ростова-на-Дону, которая совсем недавно стала мамой, опубликовала снимок с новорожденным сыном. Виктория Лопырева призналась, что она была счастливым ребенком.

- У меня было интересное детство (спасибо родителям) и много ярких воспоминаний, - написала ростовчанка.

Комментарии не заставили себя ждать. Фолловеры забросали посла ЧМ-2018 комплиментами (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены): «Какие холееесенькие», «Какой же сладкий», «Спасибо Викуля за такой инстапонст».

lopyrevavika Недавно кто-то из вас попросил рассказать меня о детстве и я спросила , что именно интересно?

Напомним, роды Виктории Лопыревой прошли в США, в одной из клиник Майами. Блондинка до сих пор там находится со своей семьей - отцом малыша бизнесменом Игорем Булатовым и сыном. Несмотря на многочисленные нападки хейтеров, которые критикуют ее за то, что она увела мужчину из другой семьи, телеведущая продолжает выкладывать совместные снимки, доказывая, что, несмотря на злопыхателей, она каждый день радуется своему семейному счастью.

КСТАТИ

Виктория Лопырева родила сына в день рождения Неймара и Роналду

Первенец посла ФИФА чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой, словно по заказу, родился 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром. Информацию о том, что у Виктории родился сын, подтвердили родители малыша (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU