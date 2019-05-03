Рыба, раки, да шашлыки: семья Дибровых вкусно отдыхает в Ростове-на-Дону
Семья Дибровых на майские праздники приехала на малую родину, где весело и вкусно проводит время. Судя по сообщениям в социальных сетях, они уже побывали на прогулке по Дону, посетили винодельческое хозяйство, наелись шашлыков и донской рыбки.
- Как же тут классно, - написала на своей странице Полина Диброва, сфотографировавшись на фоне донской природы. - Просто наслаждение!
Напомним, супруги (Дмитрий и Полина родом из Ростова-на-Дону) поженили десять лет назад, они воспитывают троих сыновей, которые уже посвятили в казачата. Дмитрий Дибров неоднократно подчеркивал, что гордится своими корнями и почитает казачьи традиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий Дибров посвятил младшего сына в казачата
Известный телеведущий Дмитрий Дибров посвятил младшего сына в казачата. Обряд провели в городе Азове Ростовской области, который известен своими казачьими традициями и прекрасными донскими пейзажами. Старшие братья годовалого Илюши - Саша и Федя - ранее тоже были произведены в казачата, и теперь пришла очередь младшенького (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU