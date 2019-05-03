2019-05-03T12:11:22+03:00
Общество

Рыба, раки, да шашлыки: семья Дибровых вкусно отдыхает в Ростове-на-Дону

Супруги вместе с детьми активно проводят время
Ольга КУПОРОВА
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Супруги приехали на майские праздники в гости к родным. Фото: polinadibrovaСупруги приехали на майские праздники в гости к родным. Фото: polinadibrova
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Семья Дибровых на майские праздники приехала на малую родину, где весело и вкусно проводит время. Судя по сообщениям в социальных сетях, они уже побывали на прогулке по Дону, посетили винодельческое хозяйство, наелись шашлыков и донской рыбки.

- Как же тут классно, - написала на своей странице Полина Диброва, сфотографировавшись на фоне донской природы. - Просто наслаждение!

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Как же тут классно Просто наслаждение А кто у меня из подписчиков Ростовчане? Пишите!
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Напомним, супруги (Дмитрий и Полина родом из Ростова-на-Дону) поженили десять лет назад, они воспитывают троих сыновей, которые уже посвятили в казачата. Дмитрий Дибров неоднократно подчеркивал, что гордится своими корнями и почитает казачьи традиции.

polinadibrovapolinadibrova
Объявляю сезон шашлыков открытым Они особенно вкусны в родных краях Сегодня я дочка и внучка, а не жена и мама. Наслаждаюсь этим
6593 отметок «Нравится»36 комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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