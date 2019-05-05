2019-05-05T10:40:04+03:00
Общество

Аварийный мост через Северский Донец в Ростовской области спровоцировал большие пробки на трассе М-4

В Каменске-Шахтинском ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы обрушения правой половины путепровода
Александр СТЕПАНОВ
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Машины выстраиваются друг за другом на несколько километров. Фото: ВК, паблик "Подслушано в Каменске-Шахтинском".Машины выстраиваются друг за другом на несколько километров. Фото: ВК, паблик "Подслушано в Каменске-Шахтинском".
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Закрытие одной половины моста через реку Северский Донец в Каменске-Шахтинском (в сторону Ростова-на-Дону), через который проходит трасса М-4 «Дон», стало причиной больших пробок на этой федеральной магистрали.

Весь поток транспорта теперь перенаправляется по единственной работающей части путепровода — получается, по одной полосе в каждую сторону, на юг и на север. Разумеется, этого мало для такого большого трафика, какой обычно бывает на этой трассе, и людям приходится терять время в заторах.

- В связи с аварийным техническим состоянием правого мостового перехода введен режим чрезвычайной ситуации, границами зоны которой определены: с южной стороны мостового перехода – от развилки между ул. Красной и М-4 до следующей развилки, а с северной стороны - от поворота на х. Абрамовка до поворота на х. Скородумовка, - сообщили в местной администрации.

Чиновники уточнили, что существует вероятность обрушения правого моста, построенного более чем полвека назад.

Кстати, надо полагать, ситуация вряд ли изменится и к наступлению полноценного отпускного сезона летом, когда М-4 будет загружена уже по-настоящему, и вот тогда пробки растянутся на многие километры в обе стороны. Пока что альтернатив объезда сложного участка не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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