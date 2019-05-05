Водитель маршрутки в Ростове-на-Дону разбил стекло в салоне, врезавшись в остановку, и продолжил возить пассажиров

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-05T13:27:31+03:00

Комментариев от компании-перевозчика по поводу инцидента пока не поступало. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный"

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Об инциденте рассказала одна из пассажирок 21-й маршрутки, которой довелось испытать на себе все его последствия.

- Это случилось на Главном автовокзале, - сообщила ростовчанка. - После того, как люди собрались в салоне, водитель начал заводить свой автобус и зачем-то... сдал назад. Въехал в остановку и разбил заднее стекло маршрутки. Потом - вышел, оценил, сел на место и поехал с разбитым окном. И при этом на каждой кочке терял оставшиеся стекла (в окне). После того, как люди начали высказывать свое возмущение, водитель вышел, выбил все, что еще оставалось, на проезжую часть, а затем невозмутимо поехал дальше. С ветерком!

Народ, к слову, так и на звал произошедшее - «бюджетным кондиционером», ведь не нужно тратить топливо еще и на систему охлаждения салона.

Компания-перевозчик, которой принадлежит транспортное средство, пока никак случившееся не прокомментировала.

ИСТОЧНИК KP.RU