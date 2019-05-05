В Ростовской области наемный рабочий ограбил посетительницу павильона на рынке

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-05T16:10:39+03:00

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Инцидент произошел на одном из рынков, расположенном на выезде из Ростова-на-Дону (территориально он находится на территории Аксайского района).

43-летний местный житель, которого его знакомый пригласил на «шабашку», попросив установить кое-какое оборудование внутри павильона, во время работы заприметил оставленную посетительницей без присмотра дамскую сумочку.

И, соответственно, решив, что она «плохо лежит», забрался внутрь, а дальше — уже просто не удержался, что называется, от соблазна, увидев в ней наличку.

- Он украл шесть тысяч рублей и дал деру с места происшествия, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МВД. - Правда, когда обнаружилась пропажа, вычислить, кто именно это мог сделать, не составило труда. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Кстати, потратить похищенные деньги он не успел — спустил на выпивку только часть суммы, остальное уже стражи порядка вернули хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU