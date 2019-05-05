В Ростовской области легковушка врезалась в грузовик: трое в больнице, включая 9-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 18:31 2019-05-05T18:31:48+03:00

По предварительным данным, водитель иномарки, в которой ехала семья, не уступил дорогу «ЗИЛу»

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ДТП произошло около десяти часов утра в воскресенье, 5 мая, на региональной трассе, соединяющей Волгодонск и с. Дубовское (райцентр одноименного района).

- На 40-м километре автодороги 30-летний водитель автомобиля Renault, по предварительным данным, не уступил дорогу грузовику марки «ЗИЛ», - сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области. - В результате столкновения пострадали семья, ехавшая в иномарке: двое взрослых (супруги — ровесники) и их девятилетний ребенок.

Все трое были госпитализированы в ближайшую больницу. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU