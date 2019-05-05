В Ростовской области легковушка врезалась в грузовик: трое в больнице, включая 9-летнего ребенка
По предварительным данным, водитель иномарки, в которой ехала семья, не уступил дорогу «ЗИЛу»
По факту ДТП проводится проверка. Фото: ГИБДД.
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ДТП произошло около десяти часов утра в воскресенье, 5 мая, на региональной трассе, соединяющей Волгодонск и с. Дубовское (райцентр одноименного района).
- На 40-м километре автодороги 30-летний водитель автомобиля Renault, по предварительным данным, не уступил дорогу грузовику марки «ЗИЛ», - сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области. - В результате столкновения пострадали семья, ехавшая в иномарке: двое взрослых (супруги — ровесники) и их девятилетний ребенок.
Все трое были госпитализированы в ближайшую больницу. По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU