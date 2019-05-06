СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-06T10:19:10+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 6-12 мая 2019: синоптики обещают дожди и похолодание. Так, в понедельник, 6 мая, столбики уличных термометров поднимутся до отметки плюс 23 градуса в дневные часы. Будет солнечно и без осадков. Погожий денек будет и во вторник, 7 мая, правда, теплее - в дневные часы до плюс 27 градусов.

Однако, уже со среды, 8 мая, погода испортится - не исключены осадки в виде дождя, воздух прогреется до 23 градусов со знаком плюс.

В четверг, 9 мая, снова осадки и похолодание - в дневные часы, если верить метеорологам, от 16 до 19 градусов. В пятницу, 10 мая, также осадки и от 15 до 18 градусов со знаком плюс. К выходным распогодится. В субботу, 11 мая, солнышко и уже до 25 градусов тепла. А в воскресенье, 12 мая, еще на два градуса теплее.

Сильный ветер - до 14 метров в секунду, обещают только в четверг, 9 мая. Атмосферное давление все дни ниже нормы - от 748 до 754 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU