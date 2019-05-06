«Не на шашлычках за городом, а в бассейне»: Русская русалка Влада Чигирева показала восхитительную фигуру

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-06T14:05:08+03:00

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В социальных сетях Интернет-пользователи активно делятся тем, кто и как провел первую череду майских праздников, которые завершились накануне, 5 мая. Многие, по традиции, в это время отправлялись на природу и пикники, другие приняли участие в массовых гуляниях, поездках за город или к родным.

А вот спортсменам такой длительный отдых, похоже, только снится. Так, Олимпийская чемпионка в РИО по синхронному плаванию Влада Чигирева поделилась с подписчиками своими выходными: их русская русалка провела в бассейне.

chigirevavlada Не на шашлычках за городом, а в бассейне

- Наша команда, как никто другой, правильно отмечает праздники весны и труда, - подписала на фотографию в купальнике. - Не на шашлычках за городом, а в бассейне.

Подписчики поставили под снимком больше ста лайков. При этом многие поклонники постарались ее как-то поддержать: «Зато худая и стройная», «Золотые трудяги наши, королевы водного царства!» и «Произведение искусства».

ИСТОЧНИК KP.RU