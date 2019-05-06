2019-05-06T14:05:08+03:00
Общество

«Не на шашлычках за городом, а в бассейне»: Русская русалка Влада Чигирева показала восхитительную фигуру

Поклонники называют наших спортсменок «королевами водного царства»
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поклонники называют наших спортсменок «королевами водного царства». Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.Поклонники называют наших спортсменок «королевами водного царства». Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.
Изменить размер текста:

В социальных сетях Интернет-пользователи активно делятся тем, кто и как провел первую череду майских праздников, которые завершились накануне, 5 мая. Многие, по традиции, в это время отправлялись на природу и пикники, другие приняли участие в массовых гуляниях, поездках за город или к родным.

А вот спортсменам такой длительный отдых, похоже, только снится. Так, Олимпийская чемпионка в РИО по синхронному плаванию Влада Чигирева поделилась с подписчиками своими выходными: их русская русалка провела в бассейне.

chigirevavladachigirevavlada
Не на шашлычках за городом, а в бассейне
1373 отметок «Нравится»18 комментариевInstagram

- Наша команда, как никто другой, правильно отмечает праздники весны и труда, - подписала на фотографию в купальнике. - Не на шашлычках за городом, а в бассейне.

Подписчики поставили под снимком больше ста лайков. При этом многие поклонники постарались ее как-то поддержать: «Зато худая и стройная», «Золотые трудяги наши, королевы водного царства!» и «Произведение искусства».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ищут взрывчатку: в Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра
В первый месяц операции «Путина» инспекторы задержали более двадцати тонн рыбы и раков
«Просто настоящая казачка!»: «Миссис Россия» Полина Диброва порадовали фото в казачьем стиле
9 мая ростовчан приглашают станцевать "Рио Риту" в парке им. 1 мая
В колонию Новочеркасска пытались перебросить бутылки с алкоголем
Житель Аксайского района угнал «ГАЗель», увидев ключи в замке зажигания
«И чему вы, извините, детей научите?»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото из детского дома со своими подшефными
«Похудеть за три недели? Легко!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в мини-бикини рассказала, как сбросить лишние килограммы
«Фигура - точеная!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала весенними образами
Получить Георгиевскую ленточку можно в офисах Промсвязьбанка
У жителя Сальска нашли почти килограмм наркотиков
«Ох, и повезло Тарасову!»: Поклонники восхищаются красотой третьей жены футболиста
«Великолепность в действии»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила своими формами
Посол ЧМ по футболу-2018 Виктория Лопырева из Майами выразила соболезнования погибшим при пожаре в аэропорту Шереметьево
«Побольше таких фото и не будут отписываться»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала селфи в душе
Ни пуха, ни пера: в Ростовской области сгорел цех по переработке перьев
Ростовчане превратили берег Дона в мусорную свалку
Молодое предприятие воспользовалось поручительством Гарантийного фонда
Работа общественного транспорта на 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: привычные автобусы поедут по-новому
В Новочеркасске ночью неизвестные выкопали аллею туй, посаженных две недели назад
Первый из "московских подарков" поехал по улицам Ростова-на-Дону
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 мая 2019: где и когда