«На фото грудь шикарная»: Недавно родившая Виктория Лопырева опубликовала снимок в купальнике

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-07T18:22:26+03:00

Подписчики восхищаются тому, как модель быстро пришла в форму после родов. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.

Подписчики восхищаются тому, как модель быстро пришла в форму после родов

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Виктория Лопырева вновь вызвала шквал интереса к собственной персоне. Спустя три месяца после родов - в начале февраля красавица из Ростова-на-Дону родила мальчика, отцом которого стал российский бизнесмен, новоиспеченная мать похвасталась фото в купальнике.

Да еще таким, что вызвала бурю восхищения и сотни комплиментов у подписчиков. Среди комментариев: «Мисс - она и после родов Мисс», «Это невозможно красиво!», «Фигура бомбическая», «Талия хорошая, бедра, ноги - просто волшебно. И нет этих ребер торчащих, не понимаю как это может нравится» и «Невероятная красавица. Безупречна!».

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Но были и те, кто попытался опустить свою ложку дегтя в медовые восхищения Интернет-пользователей: «Интересно, а вы малыша грудью кормите? На фото грудь шикарная» и «После обработки фотошопом все красивые».

Однако сама Виктория предпочитает не обращать внимания на завистников. Только под этим снимком у нее больше 59 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU