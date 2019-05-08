Ростовская АЭС принимает долевое участие в финансировании строительства новой медсанчасти в Волгодонске

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-08T11:51:50+03:00

Фото: Управление по связям с общественностью Ростовской АЭС

Материал: Управление по связям с общественностью Ростовской АЭС

Материал: Управление по связям с общественностью Ростовской АЭС

Материал: Управление по связям с общественностью Ростовской АЭС

Материал: Управление по связям с общественностью Ростовской АЭС

Проект сооружения медсанчасти ФМБА России в г. Волгодонск (Ростовская область) включен в Федеральную целевую программу «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года»

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Новое здание медсанчасти строится с целью совершенствования материально-технической базы, обеспечения возможностей применения новых медицинских технологий для организации должного уровня медицинского сопровождения безопасной деятельности работников организаций в области использования ядерной энергии, а также жителей города и района.

Цена объекта составляет 1,3 млрд рублей. Ростовская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») финансирует проект примерно на треть - в объеме 460 млн рублей.

В настоящее время на площадке строительства начаты работы по подготовке котлована к активной фазе строительства – непосредственного возведения многоэтажного корпуса медсанчасти. Плановый срок ввода медсанчасти – декабрь 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU