Ростовская АЭС принимает долевое участие в финансировании строительства новой медсанчасти в Волгодонске
Новое здание медсанчасти строится с целью совершенствования материально-технической базы, обеспечения возможностей применения новых медицинских технологий для организации должного уровня медицинского сопровождения безопасной деятельности работников организаций в области использования ядерной энергии, а также жителей города и района.
Цена объекта составляет 1,3 млрд рублей. Ростовская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») финансирует проект примерно на треть - в объеме 460 млн рублей.
В настоящее время на площадке строительства начаты работы по подготовке котлована к активной фазе строительства – непосредственного возведения многоэтажного корпуса медсанчасти. Плановый срок ввода медсанчасти – декабрь 2022 года.
ИСТОЧНИК KP.RU