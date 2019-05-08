2019-05-08T16:03:53+03:00
Общество

«Цвет настроения - лето»: Блондинка Виктория Лопырева опубликовала солнечное фото

Подписчики называют ее «своим солнышком»
ГОШЕВ Игорь
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева - модель получила такой негласный титул от поклонников несколько лет назад, но до сих пор не передает виртуальную корону кому бы то ни было, порадовала поклонников атмосферной фотографией.

- Цветок не может цвести без солнечного света, а человек не может жить без любви, - подписала она снимок, на котором сидит в ярко-желтом платье и искренне улыбается, взирая на мир влюбленными глазами.

lopyrevavikalopyrevavika
A flower cannot blossom without sunshine , and man cannot live without love V
38631 отметок «Нравится»209 комментариевInstagram

Пройти мимо такого фото ее поклонники просто не могли. Многие из них стали оставлять комментарии в духе: «Очень красивая, очень приятная и лучезарная!», «Солнце повсюду!», «Слов не хватит, чтобы описать красоту твою» и «Цвет настроения - лето». А кто-то даже назвал «своим солнышком».

Пост красавицы меньше, чем за сутки набрал больше 35 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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