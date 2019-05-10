2019-05-10T14:49:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону обнародовали видео шествия «Бессмертного полка»

В строй встали свыше ста тысяч человек
Ольга ГОПАЛО
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В строй встали свыше ста тысяч человек. Фото: администрация Ростова-на-Дону.В строй встали свыше ста тысяч человек. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
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В Ростове-на-Дону обнародовали видео шествия «Бессмертного полка». Трогательные кадры, на которые невозможно смотреть без слез, сняли группы операторов штаба «Бессмертный полк». Многие на них смогут увидеть себя, и то, как это было со стороны.

Известно, что в этом году в строй встали свыше ста тысяч ростовчан вместе с портретами своих родных. Ветераны, сидевшие на трибунах, встречая их, вставали со своих мест, несмотря преклонные годы.

Портреты героев рисовали и учащиеся художественных школ. Там же были свыше ста музыкантов и художественных коллективов, исполнявшие песни военных лет. В мэрии города рассказали, что в месте сбора работали пункты выдачи «солдатской каши». Также всем желающим на площади вручали георгиевские ленточки.

Торжественная колонна прошла от площади Карла Маркса до Театральной, а затем по Большой Садовой до проспекта Соколова.

Бессмертный полк 2019 Ростов на Дону.Марш Бессмертного Полка в Ростове-на-Дону 9 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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