В Ростове-на-Дону 53-летний мужчина похитил шубу и драгоценности
В полицию города Ростова-на-Дону обратилась жительница Северного жилого массива. Женщина рассказала стражам порядка, что стала жертвой преступления. По ее словам, кто-то похитил из ее дома норковую шубу и ювелирные изделия. Общую сумму похищенного хозяйка имущества оценила в кругленькую сумму.
По горячим следам полицейским удалось задержать 53-летнего подозреваемого. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, мужчина уже был судим за кражу. На этот раз его добычей стала шуба, цена которой - 213 тысяч рублей и ювелирные украшения за сто тысяч. К слову, сбыть похищенное он не успел.
В настоящее время вещи уже изъяли. Обещают, что совсем скоро имущество передадут законной владелице.
А в отношении злоумышленника возбудили уголовное дела по статье «Кража». Сейчас он находится под стражей, где и будет дожидаться суда.
ИСТОЧНИК KP.RU