2019-05-10T17:56:52+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 53-летний мужчина похитил шубу и драгоценности

Инцидент произошел в Северном жилом массиве
Ольга ГОПАЛО
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Украденное хозяйка имущества оценила в 300 тысяч рублей.Украденное хозяйка имущества оценила в 300 тысяч рублей.
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В полицию города Ростова-на-Дону обратилась жительница Северного жилого массива. Женщина рассказала стражам порядка, что стала жертвой преступления. По ее словам, кто-то похитил из ее дома норковую шубу и ювелирные изделия. Общую сумму похищенного хозяйка имущества оценила в кругленькую сумму.

По горячим следам полицейским удалось задержать 53-летнего подозреваемого. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, мужчина уже был судим за кражу. На этот раз его добычей стала шуба, цена которой - 213 тысяч рублей и ювелирные украшения за сто тысяч. К слову, сбыть похищенное он не успел.

В настоящее время вещи уже изъяли. Обещают, что совсем скоро имущество передадут законной владелице.

А в отношении злоумышленника возбудили уголовное дела по статье «Кража». Сейчас он находится под стражей, где и будет дожидаться суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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