В Ростовской области у 24-летней женщины нашли 70 пакетиков с наркотиками

СЕГОДНЯ 16:53 2019-05-11T16:53:08+03:00

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Совместную операцию провели аксайские и ростовские полицейские, которые задержали 24-летнюю гражданку по подозрению в незаконной продаже наркотиков.

В ее автомобиле стражи порядка обнаружили тайник, в котором находился сверток, а в нем - более 70 полимерных пакетиков с темно-зеленым веществом. Позже эксперты в специализированной лаборатории подтвердили догадки людей в форме - изъятое оказалось наркотическим средством метилэфедроном. А общий вес зелья составил 38,04 грамма, что является крупным размером для данного вида наркотических средств.

- В ходе обыска по месту жительства подозреваемой было также изъято вещество, упаковочные материалы, электронные весы, банковская карта, - рассказали в донском главке. - Изъятое в настоящее время направлено на экспертизу.

Дамочка рассказала, что данные наркотики предназначались для дальнейшей продажи. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей светит длительный срок тюремного заключения.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону 8 (863) 249-34-44 или на ukon61ro@mvd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU