В Ростовской области у 24-летней женщины нашли 70 пакетиков с наркотиками
Совместную операцию провели аксайские и ростовские полицейские, которые задержали 24-летнюю гражданку по подозрению в незаконной продаже наркотиков.
В ее автомобиле стражи порядка обнаружили тайник, в котором находился сверток, а в нем - более 70 полимерных пакетиков с темно-зеленым веществом. Позже эксперты в специализированной лаборатории подтвердили догадки людей в форме - изъятое оказалось наркотическим средством метилэфедроном. А общий вес зелья составил 38,04 грамма, что является крупным размером для данного вида наркотических средств.
- В ходе обыска по месту жительства подозреваемой было также изъято вещество, упаковочные материалы, электронные весы, банковская карта, - рассказали в донском главке. - Изъятое в настоящее время направлено на экспертизу.
Дамочка рассказала, что данные наркотики предназначались для дальнейшей продажи. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей светит длительный срок тюремного заключения.
АЛЛО!
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ИСТОЧНИК KP.RU