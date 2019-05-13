В Ростовской области начнется расчистка реки Темерник

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-13T11:07:36+03:00

Пока планируют расчистить другой участок - от нового микрорайона Суворовский до Низового водохранилища. Фото: АРТЕМОВА Оксана.

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В Ростовской области в самое ближайшее время начнется расчистка реки Темерник. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на донское минприроды. Речь идет о том, что заключен контракт с победителем аукциона. Победитель должен будет расчистить участок, протяженность которого составляет 8,5 километра. Речь идет о территории от нового микрорайона Суворовский до Низового водохранилища.

- Русло реки на этом участке заросло тростником, кустарником, рогозом, заилено многолетними донными отложениями, замусорено крупногабаритными предметами и твердыми бытовыми отходами, - рассказали там. - Непосредственно прилегающая к реке территория, заболочена на многих участках.

Так, в рамках контракта подрядчик должен удалить из реки крупногабаритные предметы, древесно-кустарниковую растительность и аварийно-опасные деревья, а также расчистить русло от многолетних донных отложений и очистить речную акваторию от водной растительности. Вдобавок закрепить откосы и дно на отдельных участках, провести компенсационное озеленение, обустроить перепады и дополнительно установить илофильтры и аэрирующие воду.

Известно, что работы планируется завершить к 1 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU