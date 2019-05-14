2019-05-14T10:37:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на два маршрута выехали новые автобусы

Во всех есть работающие кондиционеры
Ольга ГОПАЛО
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Во всех есть работающие кондиционеры.Во всех есть работающие кондиционеры.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростове-на-Дону на городские улицы выйдут новые автобусы с кондиционерами и специальными устройствами для инвалидных колясок. Известно, что они начнут курсировать по улицам донской столицы со вторника, 14 мая.

В частности, речь идет о маршруте № 66 «ул. Стартовая – Александровка». Как сообщает портал Ростовский городской транспорт, там будут работать шесть больших автобусов вместо привычных маршруток.

Еще 13 автобусов средней вместимости будут на маршрут № 80 «Главный ЖДВ – Александровка». Кроме того, 12 автобусов большой вместимости будут курсировать по схеме проезда маршрута №54 «Верхний Темерник – Александровка».

Кстати, в свое время мы выяснили в городском Департаменте транспорта, когда в Ростове-на-Дону должны включать кондиционеры в автобусах и трамваях. В ведомстве говорят, что все затраты на топливо уже включены в тариф, поэтому можно смело обращаться к водителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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