2019-05-14T11:54:32+03:00
Общество

Минздрав назвал зарплаты главврачей медучреждений Ростова-на-Дону

Самые высокооплачиваемые получают свыше 140 тысяч рублей в месяц
Александр СТЕПАНОВ
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Врачи тоже могут зарабатывать вполне прилично.Врачи тоже могут зарабатывать вполне прилично.Фото: Анастасия Осипова
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Минздрав Ростовской области опубликовал средние зарплаты руководителей подведомственных ему медучреждений.

Как следует из отчета, представленного министерством, самым высокооплачиваемые из них получают в месяц свыше 140 тысяч рублей: главврач «Лечебно-реабилитационный центр №1» (Дворец Здоровья) Сергей Ходарев, например, в 2018 году получал 149,7 тысячи рублей, главврач ОКДЦ Дмитрий Бурцев - порядка 146,6 тысячи рублей, главврач РОКБ Вячеслав Коробка - 142,7 тысячи рублей.

Однако не у всех их коллег такие высокие зарплаты. Руководителю санатория «Голубая дача» Владимир Сенькин, например, начисляли около 27 тысяч рублей, а начальнику Центра медицинских мобилизационных резервов Любови Науменко - 30 тысяч.

Впрочем, понятие «средняя зарплата», утвержденная Правительством, не эквивалент годовому доходу. У ряда глав медучреждений, судя по декларациям о заработке в 2018-м в целом, это значение выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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