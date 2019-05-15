Из Батайска в Ростов-на-Дону через Ворошиловский мост пустят рейсовый автобус

15 Май 10:18 2019-05-15T10:18:33+03:00

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В Ростов-на-Дону из Батайска пустят рейсовый автобус, который будет курсировать через Ворошиловский мост. Это произошло спустя девять (!) лет после закрытия старого моста. Известно, что они начнут ездить с 17 мая.

Конечная точка - железнодорожный вокзал Батайска. Отправление оттуда в 05:10 утра. На линии будут работать восемь автобусов. Вместимость каждого - 82 пассажира. Они будут двигаться с 15-минутным интервалом, который при необходимости могут скорректировать впоследствии. Последний автобус из Ростова-на-Дону в Батайск будет отправляться в 23:20.

Оплачивать проезд в них можно будет и безналом. Кроме контроль-кассовых аппаратов, в автобусах есть кондиционеры, а также оборудование для колясок.

Как рассказали в мэрии Батайска, маршрут будет следующим: переехав мост, автобус повернет на улицу Седова, затем поднимется до улицы Станиславского к зданию бывшего «Часового завода», где и будет конечная остановка.

Однако параллельно с новым маршрутом автобусы продолжат движение и по прежнему - до Привокзальной площади через Темерницкий мост.

ИСТОЧНИК KP.RU