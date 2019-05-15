2019-05-15T12:02:40+03:00
Политика

Гендиректор муниципальной «Ростовской транспортной компании» ушел в отставку

В своей должности Николай Сидоров проработал всего восемь месяцев
Александр СТЕПАНОВ
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Официально Николай Сидоров написал заявление по собственному желанию. Фото: пресс-служба горадминистрации Ростова-на-Дону.Официально Николай Сидоров написал заявление по собственному желанию. Фото: пресс-служба горадминистрации Ростова-на-Дону.
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Как сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в мэрии южной столицы, руководитель МУП «Ростовской транспортной компании», которая обслуживает электротранспорт города, подал в отставку.

- Официально — по собственному желанию, - уточнил наш собеседник.

Николай Сидоров проработал руководителем муниципального предприятия всего восемь месяцев, особых претензий к нему не было — за исключением, пожалуй, нескольких инцидентов с неисправностью подвижного состава.

Впрочем, не исключено, что в горадминистрации продолжают освобождать места уже с прицелом на нового сити-менеджера: это кресло стало вакантным после добровольного сложения полномочий Виталием Кушнаревым.

Согласно открытым данным, за 2018 год Ростовская транспортная компания (в ее ведении пять трамвайных маршрутов и столько же троллейбусных) перевезла 20,6 млн пассажиров, кроме того, ее привлекали в разгар транспортной реформы в Ростове-на-Дону, когда не хватало автобусов на ряде направлений, и к автобусным перевозкам (на ее долю пришелся трафик в полтора миллиона пассажиров в этом сегменте).

Выручка от перевозок в 2018-м составляла порядка 420 млн рублей. Ранее в администрации города сообщали, что в текущем году прогнозируется превышение расходов компании над доходами на 164 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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