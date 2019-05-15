В Зерноградском районе у мужчины с психическим заболеванием забрали водительские права
Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение об иске в Зерноградский суд с требованием прекратить право на управление транспортным средством, которое получил мужчина с психическим заболеванием. Этот факт был выявлен во время проверки списков тех, кто состоит на учете врача-психиатра.
- Несмотря на это, он получил водительское удостоверение и управлял транспортным средством, - пояснили в надзорном ведомстве. - В соответствии с действующими законодательством, наличие психиатрического заболевания является противопоказанием к управлению.
Суд удовлетворил требование в полном объеме. Сейчас мужчину разыскивают автоинспекторы, которые и должны изъять документ.
ИСТОЧНИК KP.RU