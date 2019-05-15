В Зерноградском районе у мужчины с психическим заболеванием забрали водительские права

15 Май 13:01 2019-05-15T13:03:17+03:00

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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение об иске в Зерноградский суд с требованием прекратить право на управление транспортным средством, которое получил мужчина с психическим заболеванием. Этот факт был выявлен во время проверки списков тех, кто состоит на учете врача-психиатра.

- Несмотря на это, он получил водительское удостоверение и управлял транспортным средством, - пояснили в надзорном ведомстве. - В соответствии с действующими законодательством, наличие психиатрического заболевания является противопоказанием к управлению.

Суд удовлетворил требование в полном объеме. Сейчас мужчину разыскивают автоинспекторы, которые и должны изъять документ.

ИСТОЧНИК KP.RU