2019-05-15T13:32:14+03:00
Происшествия

В Волгодонском районе при чистке выгребной ямы погибли трое мужчин, спасая друга и брата

В причинах несчастного случая разбираются следователи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
По факту трагедии начата проверкаПо факту трагедии начата проверка
Изменить размер текста:

В поселке Донской Волгодонского района 13 мая во время чистки выгребной ямы погибли три человека. Как рассказали очевидцы, сначала местный житель сам решил заняться ямой, но почти сразу потерял сознание. На помощь побежали братья, но и им стало плохо. Спасти погибавших попытался друг, которого позвала соседка. В результате первого мужчину доставили в больницу, остальные, увы, скончались от нехватки кислорода. Следком уже сообщил о начале проверки.

- В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые процессуальные действия, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области. - В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие происшествию.

Напомним, под Ростовом в выгребной яме погибла семья, спасая теленка. Один за другим задохнулись отец, мать, дочь и соседский парень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Императрица с большой буквы!»: Ирина Аллегрова опубликовала уникальное ретро-фото
В Ростовской области умерли 3 755 дончан с диагнозом ВИЧ
В Ростове-на-Дону у понтонного моста спасатели выручили мужчину, который едва не утонул
Ответственность за коммунальный фонтан в центре Ростова-на-Дону понесут жильцы пострадавшего дома
Отключение света 17 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области два человека отравились сморчками
Под Ростовом на «Самбекских высотах» впервые военные покажут «танковый вальс»
Ограничение проезда в Ростове-на-Дону май-август 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону задержали приезжего парня, который во время драки ограбил прохожего
В Ростовской области зарегистрировано семь случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из автомобилей
В центре Ростова-на-Дону Toyota RAV 4 провалилась в асфальт
В Ростове-на-Дону расскажут, как пройдет День выпускника ЮФУ-2019
Финалист шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян выступил на «Ростов Арене»
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
«Ростелеком» на Юге организовал видеоконференцию для ветеранов Великой Отечественной войны
Экс-замглавы администрации Шахт отделался условным сроком за коррупционное преступление
В Ростове-на-Дону водитель достал из-под капота жирную крысу