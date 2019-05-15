В Волгодонском районе при чистке выгребной ямы погибли трое мужчин, спасая друга и брата

15 Май 13:25 2019-05-15T13:32:14+03:00

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В поселке Донской Волгодонского района 13 мая во время чистки выгребной ямы погибли три человека. Как рассказали очевидцы, сначала местный житель сам решил заняться ямой, но почти сразу потерял сознание. На помощь побежали братья, но и им стало плохо. Спасти погибавших попытался друг, которого позвала соседка. В результате первого мужчину доставили в больницу, остальные, увы, скончались от нехватки кислорода. Следком уже сообщил о начале проверки.

- В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые процессуальные действия, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области. - В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие происшествию.

Напомним, под Ростовом в выгребной яме погибла семья, спасая теленка. Один за другим задохнулись отец, мать, дочь и соседский парень.

ИСТОЧНИК KP.RU