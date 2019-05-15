Выдача кредитов через контакт-центр увеличилась в 1,6 раза

15 Май 13:53 2019-05-15T13:53:11+03:00

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В ВТБ озвучили статистику по выдаче розничных кредитных продуктов через контакт-центр.

Их общий объем в первом квартале достиг рекордных для банка значений - 174,4 млрд рублей. Это на 60 % больше, чем за тот же период прошлого года.

- С начала года мы показываем рекордные для банка показатели по объему продаж банковских продуктов через контакт-центр и намерены до конца этого года сохранить высокие темпы роста по выдачам, - рассказала руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная. - Такой рост, безусловно, свидетельствует о большом спросе на данный вид сервиса со стороны наших клиентов, высоком уровне обслуживания, а также успешном развитии кросс-продаж между всеми подразделениями банка.

Так, с января по март на сумму более 141 млрд рублей контакт-центр ВТБ оформил кредиты наличными. Этот показатель увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Был удвоен объем выданных через контакт-центр ипотечных продуктов – с 16,6 до 32,9 млрд рублей. Таким образом, практически каждая пятая ипотечная заявка на кредит оформлена при участии сотрудников департамента клиентского обслуживания. Также значительно выросли и выдачи кредитных карт - более чем в 3,5 раза по сравнению с тремя месяцами 2018-го. Объем продаж карт в первом квартале составил порядка 94 тысяч штук. Вдобавок объем выданных автокредитов вырос на 37% - до 449 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU