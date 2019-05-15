Команда «Таганрог – ЮФУ» стала Чемпионом России по гандболу
На днях в Таганрог завершились заключительные игры чемпионата России по гандболу среди команд высшей лиги сезона 2018/2019. В финале встретились ГК «Таганрог – ЮФУ» и ростовская команда «ДГТУ-Лидер».
Первый раунд «Южного дерби» завершился победой коллектива из приморского города. Таганрожцы на протяжении всего матча никому не позволили усомниться в своем превосходстве. И, как результат 29:21 в пользу ГК «Таганрог – ЮФУ».
В заключительном матче турнира победу со счетом 33:25 победу одержали ростовчане. Но это не повлияло на чемпионство - таганрожцы досрочно заняли первое место в турнире. А вот команде-соперников необходимо было набирать очки, чтобы подняться с последнего места турнирной таблицы в призеры. Это и решило исход матча.
По окончании поединка прошла торжественная церемония награждения, гостями которой стали врио ректора ЮФУ Инна Шевченко, замминистра спорта региона Владимир Бабин чемпионка олимпийских игр в Барселоне Елена Швайбович и вице-президент Федерации гандбола России Виктор Поладенко. Онвручил капитану «Таганрога – ЮФУ» Дмитрию Петренко кубок за победу в чемпионате России. А специальным памятным кубком был награжден наставник таганрогской команды Виталий Крохин. Все игроки клуба были награждены золотыми медалями чемпионов России сезона 2018/2019. Кроме того, гости вручили награды лучшим игрокам «красно-белых» в различных номинациях.
КОНКРЕТНО
Лучшими игроками ГК «Таганрог – ЮФУ» были признаны:
Лучший молодой игрок: Дмитрий Ильичёв.
Лучший вратарь: Евгений Умовист.
Лучший игрок обороны: Александр Каширин.
Лучший бомбардир: Дмитрий Петренко.
Приз зрительских симпатий: Алексей Гаряев.
Лучший игрок: Иван Нанов.
ИСТОЧНИК KP.RU