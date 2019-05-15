2019-05-15T14:14:05+03:00
Общество

В Ростов-на-Дону привезли икону и ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства

Святыня пробудет в донской столицы до 23 мая
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Икону доставили в Ростов. Фото: Южный военный округИкону доставили в Ростов. Фото: Южный военный округ
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С 15 мая главная икона храма Вооруженных сил России и ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства доступны для ростовчан. Святыни, которые накануне доставили в донскую столицу, находятся в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы (Таганрогская, 108А).

Известно, что в Ростове-на-Дону икона пробудет до 23 мая, потом ее перевезут в Новочеркасск, где она будет находиться в Вознесенском Патриаршем войсковом Всеказачьем соборе по 2 июня.

Напомним, свой путь икона начала в городе-герое Севастополе, «на земле Херсонеса», где принял крещение князь Владимир, а закончит в Москве в главном храме Вооруженных Сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

В ковчеге, который сопровождает икону, находится восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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