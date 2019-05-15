Следком возбудил уголовное дело из-за незаконной свалки в Таганроге
Региональный следком заинтересовался мусорной свалкой в Таганроге. Следователи считают, что налицо преступление, потому приняли решение возбудить уголовное дело по факту нарушений правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
- Установлено, что размещение бытовых отходов различной морфологии, образовывавшихся на территории Таганрога, осуществлялось за пределами предусмотренного для этих целей полигона, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области. - Это оказывает негативное воздействие на окружающую среду, создавая угрозу причинения ей существенного вреда.
Следователи сейчас изучают документы и ищут тех, кто причастен к преступлению экологического характера.
ИСТОЧНИК KP.RU