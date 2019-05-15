2019-05-15T17:27:47+03:00
Общество

Ростовская АЭС сэкономила почти 7 миллионов рублей

Благодаря инициативе ведущего специалиста цеха ТАИ стали применяться отечественные аналоги датчиков температуры в резервной дизельной электростанции
Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Ростовская АЭС сэкономила почти 7 миллионов рублей. Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСРостовская АЭС сэкономила почти 7 миллионов рублей. Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Ведущий инженер цеха ТАИ Ростовской АЭС Владимир Костин своим предложением по улучшению (ППУ) сэкономил для Ростовской АЭС без малого 7 миллионов рублей. Суть предложения - в применении отечественных аналогов датчиков температуры в системе диагностики температурного режима дизель-генератора РДЭС* (резервная дизельная электростанция).

Ведущий инженер цеха ТАИ Ростовской АЭС Владимир Костин. Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Ведущий инженер цеха ТАИ Ростовской АЭС Владимир Костин. Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

На стадии подготовки предложения по улучшению автором был проведён анализ отечественного рынка термопреобразователей. При сравнении технических характеристик импортных и российских датчиков температуры выяснилось, что наши датчики ничем не уступают зарубежным при гораздо более низкой цене. К тому же, это вписывается в программу замещения импортных комплектующих на российские без потери качества.

В процессе реализации предложения по улучшению было получено подтверждение от завода изготовителя дизелей АО «АДРИАДИЗЕЛЬ» о правильности выбора датчиков температуры.

ППУ реализовано на энергоблоках №1,№2 и №3 Ростовской АЭС.

- Развивая ПСР (производственную систему Росатома) на Ростовской АЭС, предложения наших работников дают реальный многомиллионный экономический эффект» – говорит начальник отдела ПСР Ростовской АЭС Сергей Фидий. «Тем самым мы вносим свой вклад в достижение одной из ключевых стратегических целей Росатома – снижение себестоимости продукции и времени протекания процессов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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