Ростовская АЭС сэкономила почти 7 миллионов рублей
Ведущий инженер цеха ТАИ Ростовской АЭС Владимир Костин своим предложением по улучшению (ППУ) сэкономил для Ростовской АЭС без малого 7 миллионов рублей. Суть предложения - в применении отечественных аналогов датчиков температуры в системе диагностики температурного режима дизель-генератора РДЭС* (резервная дизельная электростанция).
Ведущий инженер цеха ТАИ Ростовской АЭС Владимир Костин. Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
На стадии подготовки предложения по улучшению автором был проведён анализ отечественного рынка термопреобразователей. При сравнении технических характеристик импортных и российских датчиков температуры выяснилось, что наши датчики ничем не уступают зарубежным при гораздо более низкой цене. К тому же, это вписывается в программу замещения импортных комплектующих на российские без потери качества.
В процессе реализации предложения по улучшению было получено подтверждение от завода изготовителя дизелей АО «АДРИАДИЗЕЛЬ» о правильности выбора датчиков температуры.
ППУ реализовано на энергоблоках №1,№2 и №3 Ростовской АЭС.
- Развивая ПСР (производственную систему Росатома) на Ростовской АЭС, предложения наших работников дают реальный многомиллионный экономический эффект» – говорит начальник отдела ПСР Ростовской АЭС Сергей Фидий. «Тем самым мы вносим свой вклад в достижение одной из ключевых стратегических целей Росатома – снижение себестоимости продукции и времени протекания процессов.
ИСТОЧНИК KP.RU