15 мая в Ростове-на-Дону на левом берегу перекроют дороги из-за футбольного матча

15 Май 18:07 2019-05-15T18:14:46+03:00

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Автоинспекторы Ростова-на-Дону сообщили о перекрытии ряда улиц на левом берегу Дона, возле нового стадиона. В частности, 15 мая с 15:00 до 23:00 невозможно будет проехать по автомобильной дороге западного и восточного пешеходно-транспортного проезда «Ростов Арена».

- С 16:30 до 23:00 ограничено движение на съезде с Южного подъезда к городу Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу, - пояснили в ведомстве. - С 21:00 до 23:00 будет закрыта улица от Южного подъезда до Левобережной.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов учитывать данные ограничения движения и заранее планировать свои маршруты.

Напомним, 15 мая на стадионе состоится матч между ФК "Ростов" и ФК "Локомотив".

ИСТОЧНИК KP.RU