Экс-замглавы администрации Шахт отделался условным сроком за коррупционное преступление
Шахтинский горсуд вынес приговор Сергею Галатову — бывшему заместителю главы администрации этого второго по величине города Ростовской области, которому инкриминировалось посредничество во взяточничестве.
В ходе разбирательства уголовного дела в суде установлено, что в апреле 2017-го чиновник получил от директора местного рынка 70 тысяч рублей, предназначенные для своего непосредственного руководителя — сити-менеджера Сергея Медведева, за то, чтобы городские власти закрыли глаза на незаконную торговлю возле рынка в праздничные дни.
Как отметили в прокуратуре, между главой администрации и его замом была соответствующая договоренность: последний ведет переговоры, получает деньги и передает их затем первому.
- Галатов признан виновным в преступлении, он приговорен к трем годам лишения свободы условно — с трехлетним испытательным сроком с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в органах власти, на два года, - отметили в надзорном ведомстве.
Наказание, к слову, очень мягкое — санкции этой статьи 291.1 (ч. 2) Уголовного Кодекса РФ предусматривают до семи лет реального лишения свободы.
Добавим, что уголовное дело в отношении самого сити-менеджера Шахт Сергея Медведева, который возглавлял администрацию в течение почти двух с половиной лет (с осени 2015-го по весну 2018-го), еще расследуется — ему-то как раз и инкриминируется получение взятки. По данным следствия, он хотел получать за позволение несанкционированной торговли треть дохода, а 70 тысяч - это, по идее, только первый транш.
ИСТОЧНИК KP.RU