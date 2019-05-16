2019-05-16T10:31:38+03:00
Общество

Экс-замглавы администрации Шахт отделался условным сроком за коррупционное преступление

Как установил суд, Сергей Галатов выступил посредником при получении взятки для своего непосредственного шефа
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд назначил Сергею Галатову очень мягкое наказание. Фото: гордума Шахт.Суд назначил Сергею Галатову очень мягкое наказание. Фото: гордума Шахт.
Изменить размер текста:

Шахтинский горсуд вынес приговор Сергею Галатову — бывшему заместителю главы администрации этого второго по величине города Ростовской области, которому инкриминировалось посредничество во взяточничестве.

В ходе разбирательства уголовного дела в суде установлено, что в апреле 2017-го чиновник получил от директора местного рынка 70 тысяч рублей, предназначенные для своего непосредственного руководителя — сити-менеджера Сергея Медведева, за то, чтобы городские власти закрыли глаза на незаконную торговлю возле рынка в праздничные дни.

Как отметили в прокуратуре, между главой администрации и его замом была соответствующая договоренность: последний ведет переговоры, получает деньги и передает их затем первому.

- Галатов признан виновным в преступлении, он приговорен к трем годам лишения свободы условно — с трехлетним испытательным сроком с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в органах власти, на два года, - отметили в надзорном ведомстве.

Наказание, к слову, очень мягкое — санкции этой статьи 291.1 (ч. 2) Уголовного Кодекса РФ предусматривают до семи лет реального лишения свободы.

Добавим, что уголовное дело в отношении самого сити-менеджера Шахт Сергея Медведева, который возглавлял администрацию в течение почти двух с половиной лет (с осени 2015-го по весну 2018-го), еще расследуется — ему-то как раз и инкриминируется получение взятки. По данным следствия, он хотел получать за позволение несанкционированной торговли треть дохода, а 70 тысяч - это, по идее, только первый транш.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Императрица с большой буквы!»: Ирина Аллегрова опубликовала уникальное ретро-фото
В Ростовской области умерли 3 755 дончан с диагнозом ВИЧ
В Ростове-на-Дону у понтонного моста спасатели выручили мужчину, который едва не утонул
Ответственность за коммунальный фонтан в центре Ростова-на-Дону понесут жильцы пострадавшего дома
Отключение света 17 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области два человека отравились сморчками
Под Ростовом на «Самбекских высотах» впервые военные покажут «танковый вальс»
Ограничение проезда в Ростове-на-Дону май-август 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону задержали приезжего парня, который во время драки ограбил прохожего
В Ростовской области зарегистрировано семь случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из автомобилей
В центре Ростова-на-Дону Toyota RAV 4 провалилась в асфальт
В Ростове-на-Дону расскажут, как пройдет День выпускника ЮФУ-2019
Финалист шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян выступил на «Ростов Арене»
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
«Ростелеком» на Юге организовал видеоконференцию для ветеранов Великой Отечественной войны
В Ростове-на-Дону водитель достал из-под капота жирную крысу