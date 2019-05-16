2019-05-16T11:38:30+03:00
Общество

Финалист шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян выступил на «Ростов Арене»

Игра прошла накануне, 15 мая
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Финалист шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян выступил на «Ростов Арене». Фото: ФК "Ростов".Финалист шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян выступил на «Ростов Арене». Фото: ФК "Ростов".
Изменить размер текста:

В среду, 15 мая, в Ростове-на-Дону прошел футбольный матч, на котором встретились хозяева поля ФК «Ростов» и московская команда «Локомотив». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Посмотреть выступление футболистов пришли и тысячи болельщиков, для многих из которых стало сюрпризом то, что произошло в перерыве. На одну из самых масштабных площадок города вышел и финалист шестого сезона «Голос.Дети» Роберт Багратян, который исполнил песню Show Must Go On. Такое предложение поступило ему от ростовского клуба и он не отказал.

- Мы внимательно следили за выступлением Роберта в телепроекте «Голос. Дети», поддерживали своего земляка, - заявили в футбольном клубе «Ростов». - Роберт действительно очень талантливый ребенок, я уверен, что его ждет большое будущее. Он был достоин победы в телепроекте. Желаю Роберту удачи и творческих побед!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Императрица с большой буквы!»: Ирина Аллегрова опубликовала уникальное ретро-фото
В Ростовской области умерли 3 755 дончан с диагнозом ВИЧ
В Ростове-на-Дону у понтонного моста спасатели выручили мужчину, который едва не утонул
Ответственность за коммунальный фонтан в центре Ростова-на-Дону понесут жильцы пострадавшего дома
Отключение света 17 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области два человека отравились сморчками
Под Ростовом на «Самбекских высотах» впервые военные покажут «танковый вальс»
Ограничение проезда в Ростове-на-Дону май-август 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону задержали приезжего парня, который во время драки ограбил прохожего
В Ростовской области зарегистрировано семь случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из автомобилей
В центре Ростова-на-Дону Toyota RAV 4 провалилась в асфальт
В Ростове-на-Дону расскажут, как пройдет День выпускника ЮФУ-2019
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
«Ростелеком» на Юге организовал видеоконференцию для ветеранов Великой Отечественной войны
Экс-замглавы администрации Шахт отделался условным сроком за коррупционное преступление
В Ростове-на-Дону водитель достал из-под капота жирную крысу