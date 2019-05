Финалист шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян выступил на «Ростов Арене»

16 Май 11:16 2019-05-16T11:38:30+03:00

В среду, 15 мая, в Ростове-на-Дону прошел футбольный матч, на котором встретились хозяева поля ФК «Ростов» и московская команда «Локомотив». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Посмотреть выступление футболистов пришли и тысячи болельщиков, для многих из которых стало сюрпризом то, что произошло в перерыве. На одну из самых масштабных площадок города вышел и финалист шестого сезона «Голос.Дети» Роберт Багратян, который исполнил песню Show Must Go On. Такое предложение поступило ему от ростовского клуба и он не отказал.

- Мы внимательно следили за выступлением Роберта в телепроекте «Голос. Дети», поддерживали своего земляка, - заявили в футбольном клубе «Ростов». - Роберт действительно очень талантливый ребенок, я уверен, что его ждет большое будущее. Он был достоин победы в телепроекте. Желаю Роберту удачи и творческих побед!

ИСТОЧНИК KP.RU